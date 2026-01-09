2.8 C
Prizren
E premte, 9 Janar, 2026
type here...

Lajme

Teuta Gashi Kryeziu emërohet zyrtare për Marrëdhënie me Publikun në Dragash

By admin

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, ka emëruar dje Teuta Gashi Kryeziun në pozitën e Zyrtares për Marrëdhënie me Publikun, në kuadër të mandatit të ri katërvjeçar.

Sipas tij, ky emërim pasqyron besimin në profesionalizmin, përkushtimin dhe përvojën e Gashi-Kryeziu, duke synuar forcimin e transparencës institucionale dhe përmirësimin e komunikimit ndërmjet Komunës së Dragashit dhe qytetarëve.

“Ky emërim synon të forcojë transparencën dhe komunikimin efektiv ndërmjet Komunës së Dragashit dhe qytetarëve të saj”, ka theksuar Xheladini, duke i uruar Gashi-Kryeziut shëndet dhe suksese në detyrën e saj të re./PrizrenPress.com/

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Vdes një grua në Rahovec
Next article
Sindikata e Policisë: Familjet e policëve të rënë nuk janë paguar gjatë muajit dhjetor

Më Shumë

Sport

Liria nis përgatitjet për stinorin pranveror

Liria e Prizrenit ka filluar zyrtarisht përgatitjet për stinorin pranveror. Në seancën e parë stërvitore, nënkryetari i klubit, Xhoshkun Drangoj, uroi ekipin për punë...
Fokus

Rriten tarifat e ujit nga janari: “Hidroregjioni Jugor” zbaton çmimet e reja

Konsumatorët e rajonit të Prizrenit do të përballen me tarifa të reja të ujit duke filluar nga muaji janar, pasi Autoriteti Rregullator për Shërbimet...

Vdes një 43-vjeçare nga Suhareka, policia: Dyshohet se konsumoi preparate kimike

Krijojmë webfaqe për biznese

Përmbyten nënstacionet, KEDS-i ndërprenë energjinë elektrike në Rahovec, Malishevë dhe Drenas

Vdes një grua në Rahovec

Ylli ndahet me Joe Reece

Besim Bytyqi i bashkohet P.C Prizrenit

Kryetari i Suharekës Bali Muharremaj del në terren pas reshjeve të shiut: Do të veprojmë sipas situatës

Anderson lëndohet, pritet të mungojë 4–6 javë

Mazreku dhe Berisha dyshohen se iu lëshuan qytetarëve para në emër të sigurimeve e një pjesë të tyre e morën vetë

Florian Iljazi ndahet nga Drini i Bardhë

Pranon mandatin e dytë si drejtoreshë e Arsimit, Veselaj-Gutaj: Do të punoj për një arsim të fortë, modern dhe të drejtë për të gjithë

Kastrati ka vizituar disa familje të dëmtuara nga vërshimet në Malishevë

Ndërpritet furnizimi me ujë të pijes në fshatin Muradem të Prizrenit për shkak të turbullirës

Bashkimi nis Kupën me fitore

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne