Lumi Toplluha del nga shtrati, vërshohet Samadrexha e Suharekës

By admin

Si pasojë e reshjeve të dendura që kanë rënë gjatë ditëve të fundit në vend, edhe zona e Suharekës është prekur nga përmbytjet.

Një pjesë e fshatit Samadrexhë e këtij qyteti është vërshuar nga uji, pasi që Lumi Toplluha ka dalë nga shtrati.

Pamjet tregojnë edhe gjendjen e rënduar.

Rasti BKS, Gjykata Themelore në Prizren dërgon në mbajtje 39 të dyshuar
Rrëshqitje të dheut në disa zona të Prizrenit, autoritetet reagojnë në terren

