1.8 C
Prizren
E shtunë, 10 Janar, 2026
type here...

Kulture

Ndërroi jetë profesori dhe studiuesi i njohur, Enver Batiu

By admin

Ka ndërruar jetë profesori dhe studiuesi i historisë, Enver Batiu, një emër i njohur i arsimit dhe i hulumtimeve shkencore në Opojë dhe më gjerë.

Prof. Enver Batiu u shqua si mësimdhënës në trevën e Opojës gjatë viteve ’70, para se të shpërngulet në Prizren, ku vazhdoi me përkushtim të japë kontribut të çmuar në arsim dhe kulturë në institucionet ku punoi.

Përveç veprimtarisë së tij si pedagog, Batiu la gjurmë të rëndësishme edhe në fushën e studimeve historike. Ai është autor i disa punimeve shkencore, disa prej të cilave janë përfshirë në librin “Opoja – aspekti historik”, ndër to punimet: “Opoja trevë e lashtë shqiptare” dhe “Qasje antishkencore e Jastrebovit për Opojën e Gorën”.

Megjithëse nuk kishte titull formal magjistrature, Enver Batiu njihej dhe respektohej si mr. për nivelin e lartë shkencor dhe seriozitetin akademik të punës së tij.

Një pjesë e konsiderueshme e veprimtarisë së tij shkencore i është kushtuar figurës së Ymer Prizrenit. Ai botoi punime si: “Trashëgimia e Haxhi Myderriz Ymer Sylejman Prizrenit, kryetarit të parë të shtetit shqiptar”, “Dritë e re mbi gjenealogjinë e Ymer Prizrenit” dhe “Veprimtaria e Ymer Prizrenit”. Po ashtu, Batiu ishte autor i recensionit për librin e dr. Muhamet Pirrakut “Ymer Prizreni – Ora, zemra dhe shpirti i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit”.

Ai ka prezantuar gjithashtu punimin “Eshref Krusha – veprimtari trim dhe i papërkulshëm para presioneve të kohës” në tribunën shkencore “Roli i personaliteteve nga Gora në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare”. Të gjitha këto punime janë botuar në libra të ndryshëm dhe janë ribotuar edhe në revistën Sharri.

Vepra e fundit e prof. Enver Batiut ishte libri “Shtrembërimet e Jastrebovit për Opojën e Gorën”, një temë me të cilën ai ishte marrë për një periudhë të gjatë kohore. Në këtë kuadër, ai fillimisht përktheu materialet e Jastrebovit mbi Opojën dhe Gorën, të botuara në librin “Serbia e vjetër dhe Shqipëria” (Beograd, 1904), duke i analizuar dhe kundërshtuar ato në mënyrë argumentuese.

Me ndarjen nga jeta të Enver Batiut, komuniteti akademik dhe kulturor humbi një studiues të përkushtuar dhe një zë të rëndësishëm në mbrojtje të historisë shqiptare.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
39 të pandehurve në Prizren u caktohet masa e sigurisë, Gjykata sqaron qëndrimin pas seancës
Next article
Restaurohet ish-konsullata Austro-Hungareze në Prizren

Më Shumë

Fokus

Reshjet e dendura, Totaj: Po ballafaqohemi me një situatë emergjente

Qyteti i Prizrenit bashkë me fshatra, po përballet me gjendje më të rënduar pas reshjeve të dendura që nuk u ndalën për 24 orë...
Fokus

Reshjet e mëdha në autostradën Prizren–Prishtinë bllokojnë trafikun

Reshjet e dendura të shiut që nisën mbrëmë në Kosovë vazhdojnë të jenë aktive, ndërsa në autostradën Prizren–Prishtinë, veçanërisht në afërsi të aeroportit, për...

Bora fiton çerekfinalen e parë

Komuna e Dragashit prezanton investitorë nga Pakistani për bashkëpunim në bujqësi

Gjendet i vdekur një 36-vjeçar në Prizren

Florian Iljazi ndahet nga Drini i Bardhë

Rriten tarifat e ujit nga janari: “Hidroregjioni Jugor” zbaton çmimet e reja

Bashkimi nis Kupën me fitore

Agim Ademi merr pjesë në ceremoninë “Laureatët 2025” në Prizren

Komuna e Malishevës fton qytetarët për kujdes pas reshjeve të shiut: Mos dilni pa nevojë

Fillon regjistrimi i dëmeve nga përmbytjet në Rahovec, afati deri më 14 janar

Nga janari i këtij viti, Komuna e Rahovecit jep 600 euro për çdo lindje

Liria zyrtarizon sulmuesin kryesor të Ligës së Parë

Turbullira në burimet e ujit, qytetarët paralajmërohen të mos përdorin ujin për pije në Prizren, Suharekë e Malishevë

Pranon mandatin e dytë si drejtoreshë e Arsimit, Veselaj-Gutaj: Do të punoj për një arsim të fortë, modern dhe të drejtë për të gjithë

Adem Morina emërohet drejtor i Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne