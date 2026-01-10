1.8 C
Prizren
E shtunë, 10 Janar, 2026
type here...

FokusKulture

Restaurohet ish-konsullata Austro-Hungareze në Prizren

By admin

Ish-konsullata Austro-Hungareze në Prizren është restauruar, duke u shtuar listës së aseteve të rëndësishme të trashëgimisë kulturore në qytet.

Objekti, që i takon shekullit XIX, përfaqëson një shembull të arkitekturës tradicionale të ndërtesave publike të asaj periudhe, raporton PrizrenPress.

Ministri në detyrë i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrulla Çeku, ka njoftuar për përfundimin e restaurimit, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së vlerave historike: “Ish-konsullata Austro-Hungareze në Prizren është restauruar. Ky aset që i takon shekullit XIX, shembull i arkitekturës tradicionale të ndërtesave publike të asaj periudhe, do të ruajë vlerat e saj dhe do të jetë pasqyrë e trashëgimisë së pasur kulturore të vendit tonë”.

Restaurimi i këtij objekti synon mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe forcimin e identitetit historik të Prizrenit, si një nga qendrat më të rëndësishme kulturore në Kosovë./PrizrenPress.com/

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Ndërroi jetë profesori dhe studiuesi i njohur, Enver Batiu
Next article
Agim Ademi merr pjesë në ceremoninë “Laureatët 2025” në Prizren

Më Shumë

Lajme

Mbajtja në ndalim e 35 të dyshuarve në rastin BKS, gjykata u reagon avokatëve”: U bë në përputhje me ligjin

Gjykata Themelore në Prizrenit ka reaguar ndaj avokatëve që po pretendojnë se35 të ndaluarit në rastin BKS po mbahen kundërligjshëm. Përmes një reagimi, kjo gjykatë...
Sport

Liria zyrtarizon sulmuesin kryesor të Ligës së Parë

Liria e Prizrenit ka zyrtarizuar sot marrëveshjen me sulmuesin nigerian, Theophilus Solomon (29), i njohur si një nga golashënuesit më të mirë të pjesës...

Krijojmë webfaqe për biznese

Këta janë 120 deputetët e legjislaturës së ardhshme të Kuvendit të Kosovës

Gjendja në Malishevë drejt stabilizimit pas reshjeve të fundit

Fillojnë ethet e Kupës së Kosovës

Apel për kujdes ndaj qytetarëve që jetojnë pranë lumit Mirusha pas reshjeve të fundit

Sencar Karamuço emërohet Drejtor i Kadastrës dhe Gjeodezisë në Prizren

Aksidentohet rëndë familja pesëanëtarëshe nga Rahoveci, po ktheheshin në Gjermani

Ylli ndahet me Joe Reece

Kuvendi Komunal i Prizrenit thërret mbledhjen e parë të rregullt më 16 janar

Bashkimi nis Kupën me fitore

Nga janari i këtij viti, Komuna e Rahovecit jep 600 euro për çdo lindje

Prokuroria e Prizrenit me aksion të madh në disa qytete të Kosovës, në pranga disa të dyshuar

Përmbyten nënstacionet, KEDS-i ndërprenë energjinë elektrike në Rahovec, Malishevë dhe Drenas

U rrëzua derisa po punonte në shtëpi, vdes në QKUK burri nga Dragashi

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne