Ndërprerje e ujit të pijes në disa zona të Prizrenit, shkak mungesa e energjisë elektrike

By admin

Si pasojë e ndërprerjes së energjisë elektrike pa paralajmërim, në disa zona të Prizrenit është ndërprerë furnizimi me ujë të pijes. Lajmin e ka bërë të ditur KRU “Hidroregjioni Jugor” Sh.A., duke sqaruar se bëhet fjalë për një ndërprerje të përkohshme, raporton PrizrenPress.

Sipas njoftimit, ndërprerja ka prekur lagjen “Dardania”, rrugën “Ukë Bytyqi”, si dhe lagjen “Janina” (pjesërisht).

“Të nderuar konsumatorë, ju njoftojmë se për shkak të ndërprerjes së energjisë elektrike pa paralajmërim, ka ardhur deri te ndërprerja e furnizimit me ujë të pijes në këto zona: Lagjja Dardania, Rr. Uke Bytyqi, Lagjja Janina (pjesërisht)”, thuhet në njoftimin e kompanisë.

Nga KRU “Hidroregjioni Jugor” Sh.A. bëhet e ditur se ekipet janë në gatishmëri të plotë dhe furnizimi me ujë do të rikthehet menjëherë pas normalizimit të energjisë elektrike.

“Ekipet tona janë në gatishmëri dhe furnizimi me ujë do të rikthehet menjëherë pas normalizimit të energjisë elektrike”, theksohet në njoftim./PrizrenPress.com/

Lajmet e Fundit

