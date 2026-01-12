-3.7 C
Prizren
E hënë, 12 Janar, 2026
type here...

Lajme

Reshjet atmosferike dëmtuan rrugën nacionale Zhur-Dragash|Video

By admin

Rruga Prizren-Dragash është dëmtuar nga reshjet atmosferike të ditëve të fundit. Ky segment rrugor është mjaft i frekuentuar, ndërsa banorët lokalë ankohen për vështirësitë që u ka sjellë në qarkullim kjo pjesë e rrugës. Ministria e Infrastrukturës pritet të intervenojë së shpejti.

Rruga Zhur-Dragash ka pësuar dëme serioze nga reshjet e dendura të ditëve të fundit në vend. Në këtë segment rrugor, qarkullimi i automjeteve është duke u zhvilluar me vështirësi, për shkak të rrëshqitjes së trupit të rrugës, në këtë terren të thyer malor. Udhëtarët ankohen për qarkullimin e vështirë në këtë pjesë të rajonit të Prizrenit.

Krijojmë webfaqe për biznese

“Prej kur kanë ndodhur vërshimet është në këtë gjendje, edhe paraprakisht ka qenë gjendja e dobët, është bërë njëfarë riparimi i rrugës këtu më herët, megjithatë nuk ka pas ndonjë rezultat të kënaqshëm, kjo pjesë është gjithmonë e frekuentuar me kalimtarë qa duhet me u veçua është se, gjithmonë ka ngrica këtu, me kushte që ka pas është mirëmbajtur, po nuk do të thotë se kanë bërë zgjidhje”, thotë Meriton Tërshnjaku, udhëtar.

“E kanë rregullua njëherë, por tash ka rrëshqit prapë, prej vetes, prej natyrës, gati dy- tre herë në ditë e frekuentojmë”, shton një udhëtar tjetër, Hamz Domuzeti

Vesel Omaj, udhëtar, shton se gjendja është katastrofë, “njeriu mbytet”.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Menaxheri i mirëmbajtës së rrugëve rajonale Bahti Nebiu, i tha RTK-së përmes telefonit, se, për momentin janë vendosur vetëm sinjalistikat, ndërsa këtë javë, pritet të realizohet një projekt në kuadër të ministrisë së infrastrukturës për të sanuar dëmin, pasi shkak kryesorë ngelen ujërat-nëntokësore në këtë terren dhe reshjet e dendura të shiut të ditëve të fundit.

Ndërkaq, pas reshjeve të borës, rrugët lokale janë të qarkullueshme, thotë drejtori i Shërbimeve

“Rrugët lokale janë të gjitha të qela, kemi pas shumë borë, ama traktorat janë në punë dhe po e pastrojnë borën. Kemi pas akull në disa vende, komuna për momentin s’ka kryp me hedh në rrugët lokale, ama krejt rrugët janë të hapura. Kemi për momentin veç trakstorat, nuk kemi asetete për me hedh kripë”, thotë Rexhep Ibrahimi, drejtor i shërbimeve publike në Dragash.

Express Kredi nga BiCredit

Dragashi është ndër komunat më të thella malore dhe trashësia e borës është gati 30 centimetra, por sipas Ibrahimit, banorët e Pllajnikut, Brodit e Restelicës, si lokacionet më të vështira, kanë qasje në rrugët kryesore.

Marketing

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Ndërprerje e ujit të pijes në disa zona të Prizrenit, shkak mungesa e energjisë elektrike
Next article
Shkrimtari i shquar Fatos Kongoli feston sot 82-vjetorin e lindjes

Më Shumë

Lajme

Duda Balje siguron ulëse në Kuvendin e Kosovës

Duda Balje ka arritur të sigurojë ulëse në Kuvendin e Kosovës. Kjo u konfirmua nga rezultatet e fundit të përditësuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Sipas...
Fokus

Vetura godet këmbësoren në vija të bardha në Prizren – pëson lëndime të rënda

Policia e Prizrenit njofton se me datën 10 janar 2026, rreth orës 17:30, ka ndodhur një aksident trafiku me lëndime të rënda në rrugën...

Bora fiton çerekfinalen e parë

Drini i Bardhë ndan rrugët me portierin Ragip Salihu

Lumi Toplluha del nga shtrati, vërshohet Samadrexha e Suharekës

Liria zyrtarizon Florian Iljazin

Besim Bytyqi i bashkohet P.C Prizrenit

Haziz Hodaj dorëhiqet nga Kryesia e LDK-së në Prizren, Fejzë Kabashi largohet nga partia

Luljeta Veselaj Gutaj emërohet drejtoreshë e Arsimit dhe Shkencës në Prizren

Bora ngrin Bashkimin në Prizren

Komuna e Malishevës hap afatin për raportimin e dëmeve nga vërshimet

Prokuroria e Prizrenit me aksion të madh në gjithë Kosovën, Kryeziu: Target i kemi më shumë se 40 persona

Komuna e Malishevës fton qytetarët për kujdes pas reshjeve të shiut: Mos dilni pa nevojë

Uji i pijshëm ende i papërdorshëm në Studenqan dhe Dobërdëlan të Suharekës

Vdes një grua në Rahovec

Avokati Yll Zekaj: 35 të ndaluarit po mbahen pa vendim pas skadimit të afatit ligjor

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne