Shtyhet afati për paraqitjen e kërkesave për dëmet nga vërshimet në Malishevë

Komuna e Malishevës ka njoftuar se është shtyrë afati për paraqitjen e kërkesave për vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga vërshimet e javës së kaluar. Sipas njoftimit zyrtar, afati i ri për dorëzimin e kërkesave është 21 janar 2026 (e mërkurë).
Nga Sektori për Emergjenca në kuadër të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim bëhet e ditur se vendimi për shtyrjen e afatit është marrë për shkak të numrit të madh të kërkesave të paraqitura, si dhe për shkak se një pjesë e qytetarëve, për arsye objektive, nuk kanë arritur t’i dorëzojnë kërkesat brenda afatit fillestar.
Autoritetet komunale sqarojnë se të gjithë personat juridikë dhe fizikë që kanë pësuar dëme nga vërshimet duhet që, gjatë paraqitjes së kërkesës, të bashkëngjitin dokumentacionin e nevojshëm, përfshirë kopjen e letërnjoftimit dhe numrin e llogarisë bankare.
Afati fillestar për paraqitjen e kërkesave ka qenë deri më 16 janar, por ai është shtyrë me qëllim që të mundësohet përfshirja e të gjithë qytetarëve të prekur nga vërshimet.
Komuna e Malishevës ka ftuar qytetarët që të respektojnë afatin e ri dhe të dorëzojnë kërkesat e tyre në kohë./PrizrenPress.com/
