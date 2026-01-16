7.7 C
Prizren
E premte, 16 Janar, 2026
Betohen katër anëtarët e rinj të Kuvendit të Prizrenit

By admin

Në seancën e parë të rregullt të Kuvendit Komunal të Prizrenit, kanë dhënë betimin katër kuvendarë të rinj: Daut Panikaj, Sulltan Badalli, Trëndelina Kastrati dhe Adrit Krasniqi, të gjithë nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK).

Ata kanë zëvendësuat: Islam Ukimerin, Adem Morinën, Luljeta Veselaj-Gutajn dhe Bexhat Bytyçin, të cilët janë emëruar drejtorë në ekzekutivin komunal nga kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj.

