Betohen katër anëtarët e rinj të Kuvendit të Prizrenit

Në seancën e parë të rregullt të Kuvendit Komunal të Prizrenit, kanë dhënë betimin katër kuvendarë të rinj: Daut Panikaj, Sulltan Badalli, Trëndelina Kastrati dhe Adrit Krasniqi, të gjithë nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK).
Ata kanë zëvendësuat: Islam Ukimerin, Adem Morinën, Luljeta Veselaj-Gutajn dhe Bexhat Bytyçin, të cilët janë emëruar drejtorë në ekzekutivin komunal nga kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj.
