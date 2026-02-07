13.5 C
Prizren
E shtunë, 7 Shkurt, 2026
Mbërrijnë në Kosovë tri transferet e reja të Yllit

By admin

Golden Eagle Ylli mund edhe të llogarisë në vikend për tri ardhjet e reja të huaja.

U hapën LOD Milano–Cortina 2026, Kryeziu dhe Kokaj bartën flamurin e Kosovës 
Superduel në basketboll: Ylli dhe Bashkimi matin forcat sonte

Ben Blushi promovon librin “Jam Mysliman” në Prishtinë

Në Prishtinë, do të promovohet libri “Jam Mysliman” i shkrimtarit dhe publicistit të njohur shqiptar, Ben Blushi, një vepër që ka ngjallur debat të...
Gjykata e Prizrenit rivendos sërish paraburgim: 30 ditë për 9 të dyshuar për manipulim votash

Edhe pas kthimit të lëndës nga Gjykata e Apelit e Kosovës për rivendosje, gjyqtarja e procedurës paraprake në Gjykata Themelore në Prizren, ka vendosur...

Policia ndalon një të ri në Prizren, i gjendet substancë narkotike gjatë kontrollit

Bashkimi ndan rrugët me T.J. Bickerstaff

Sot vranët, mëngjesi me ngrica

Pas një viti pezullim, zhbllokohet TikToku në Shqipëri

Fikrim Damka humb mandatin pas rinumërimit, Pula: Duhet të intervistohet

Flaka Loxha e bronztë në Sofia European Open 2026

Dardan Cena në garë për medaljen e bronztë në Sofia European Open 2026

Dominim total: Bashkimi i pamëshirshëm ndaj Trepçës

Totaj merr pjesë në “Morning Prayer Breakfast” në Washington DC

Barnatorja Qendrore në Rahovec nis punën me dy ndërrime

Inspektohet kanalizimi në rrugën “Tahir Meha” në Prizren

Zgjidhet kryetari i Këshillit të Prindërve në nivel komunal në Suharekë

Ortek bore në Brezovicë, lëndohet një skiator

Një person gjendet i pajetë në Rahovec, trupi dërgohet në IML

