Mbërrijnë në Kosovë tri transferet e reja të Yllit

Golden Eagle Ylli mund edhe të llogarisë në vikend për tri ardhjet e reja të huaja.
Siç ka mësuar AsistiOnline.com, tri transferet e fundit për ekipin: Demitrius Conger, Dustin Thomas e Josh Gray, tashmë gjenden në Kosovë.
Megjithëse ende nuk dihet nëse ata pritet të jenë pjesë e 12shes së ekipit në ndeshjen e vikendit, për shkak të rregullimit të dokumentacionit i cili mund të marrë më shumë kohë.
