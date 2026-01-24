Dallaveret me vota, ish-kryeprokurori i Prizrenit: Edhe KQZ-ja duhet të ketë përgjegjësi

Ai ka bërë me dije se në këtë rast as KQZ-ja nuk mund t`i ik përgjegjësisë.
Në emisionin “Info Nata” në Tëvë1, ai ka thënë se KQZ-ja është dashur të ketë kujdes në certifikimin e komisionerëve.
“Edhe KQZ-ja është e ndërlidhur dhe duhet të ketë përgjegjësi, sepse siç u tha edhe familjarët e kandidatëve kanë qenë të kyçur. Përveç subjekteve dhe kandidatëve, besoj që edhe KQZ-ja është dashur me ditë kë po e licencon, kush do të jenë komisionerë?”, ka deklaruar ai.
