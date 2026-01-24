Burime brenda hetimit bëjnë të ditur se pajisjet e sekuestruara do të analizohen në detaje, me qëllim të identifikimit të çdo komunikimi, koordinimi apo prove të mundshme që mund të lidhet me falsifikimin e rezultateve të votimit.

Telefonat pritet të jenë pjesë kyçe e hetimeve, pasi përmes tyre mund të zbardhen udhëzimet, marrëveshjet, kontaktet dhe rrjedha e veprimeve gjatë numërimit të votave.

Ndryshe, në këtë operacion janë ndaluar për 48 orë 109 persona, të cilët dyshohen për kryerjen e veprës penale “Falsifikim i rezultateve të votimit”, ndërsa një person po trajtohet edhe për “Kanosje”.

Hetimet po vazhdojnë.