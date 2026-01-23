7.1 C
Zjarrfikësit e Suharekës përfitojnë pajisje të reja nga mërgimtarët në Zvicër

Njësia e Zjarrfikësve në Komunën e Suharekës është pajisur me veshmbathje dhe pajisje të reja falë një donacioni të vlefshëm nga bashkatdhetari Albin Morina nga Reshtani, i cili jeton dhe vepron në Zvicër.

Kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, ka shprehur mirënjohjen e tij të veçantë për këtë kontribut, duke theksuar se mbështetja e mërgimtarëve është thelbësore në forcimin e kapaciteteve institucionale dhe rritjen e sigurisë publike në komunë.

Donacioni është realizuar falë bashkëpunimit të Morinës me kompaninë e transportit “Gani Transport”, e cila ka mundësuar bartjen e pajisjeve nga Zvicra në Suharekë.

Komuna e Suharekës po vazhdon investimet në përmirësimin e kushteve të punës për Njësinë e Zjarrfikësve, ndërsa së shpejti pritet edhe funksionalizimi i objektit të ri për zjarrfikësit, me synimin e ofrimit të shërbimeve më efikase dhe rritjes së gatishmërisë në raste emergjente.

Muharremaj ka falënderuar Albin Morinën dhe të gjithë mërgimtarët, të cilët përmes kontributit dhe përkushtimit të tyre vazhdojnë të ndihmojnë zhvillimin dhe mirëqenien e vendlindjes./PrizrenPress.com/

