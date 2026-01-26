8.3 C
Prizren
E hënë, 26 Janar, 2026
Ekzekutohen pagesat prej 100 eurosh për studentët

By admin

Ministria e Financave ka bërë të ditur se pagesat në vlerë prej 100 eurove për studentët janë realizuar plotësisht, duke u ekzekutuar në disa grupe, për të gjithë ata që kanë përmbushur kriteret dhe janë përfitues të këtij mbështetje financiare.

Gjithashtu, janë kryer edhe pagesat e para për bursën e mobilitetit për studentët që jetojnë në distancë dhe plotësojnë kriteret për këtë bursë.

Studentët që nuk kanë përmbushur kriteret e përcaktuara dhe nuk janë përfitues, janë njoftuar zyrtarisht përmes e-mailit të përdorur gjatë aplikimit në platformën e-Kosova.

Ministria apelon që për çdo paqartësi ose ankesa të kontaktohet në adresat elektronike përkatëse:

Ismet Kryeziu kërkon përsëritjen e zgjedhjeve në Prizren
Bastiset shtëpia e kryeshefit “Ekoregjioni” në Prizren, Burim Shala

