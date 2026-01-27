6 C
Prizren
E martë, 27 Janar, 2026
Projektet e restaurimit dhe konservimit – prioritet i QRTK-së në Prizren gjatë vitit 2025

By admin

Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore (QRTK) në Prizren ka shënuar një angazhim të theksuar gjatë vitit 2025 në fushën e restaurimit, konservimit dhe mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, duke ndërhyrë në dhjetëra asete me vlera të veçanta historike dhe kulturore.

Sipas njoftimit të QRTK Prizren, gjatë këtij viti janë hartuar gjithsej 9 projekte restauruese dhe konservuese, ndërsa edhe 5 projekte të tjera ndodhen në faza të ndryshme përgatitore. Paralelisht, ka nisur zbatimi i 8 projekteve të reja restauruese-konservuese, si dhe janë vazhduar punimet në 13 asete të trashëgimisë kulturore të bartura nga viti paraprak, raporton PrizrenPress.

Vëmendje e veçantë i është kushtuar edhe masave preventive dhe ndërhyrjeve emergjente. Në këtë kuadër, janë realizuar ndërhyrje në 4 asete të rrezikuara, duke ndikuar drejtpërdrejt në stabilizimin e gjendjes së tyre dhe në uljen e numrit të aseteve të përfshira në listën e rrezikut.

Nga QRTK Prizren bëhet e ditur se të gjitha ndërhyrjet janë realizuar në përputhje me standardet profesionale të restaurimit dhe konservimit, me mbikëqyrje të vazhdueshme në terren nga stafi profesional i institucionit.

“Këto rezultate dëshmojnë angazhimin e vazhdueshëm të QRTK Prizren për mbrojtjen, ruajtjen dhe transmetimin e trashëgimisë kulturore për gjeneratat e ardhshme”, thuhet në njoftimin e këtij institucioni./PrizrenPress.com/

Aulona Muhadri shpallet MVP e javës
Jo veç Prizreni, të gjitha komunat nën 'llupën' e Prokurorisë për manipulim votash

Posta e Kosovës forcon bashkëpunimin me Universitetin 'Ukshin Hoti' në Prizren

Menaxhmenti i Postës së Kosovës – Regjioni i Prizrenit,  zhvilloi sot një takim me Rektorin e Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, Prof. Asoc. Dr....
Ryshfet për vota, komisioneri e zbulon vetë manipulimin në Prokurori

Pas përfundimit të aksionit të sotëm për dallavere me vota në Prizren, i cili rezultoi me 109 të arrestuar, Prokuroria Themelore ka zbuluar edhe...

Prokuroria Themelore në Prizren nis hetimet për mospërputhjet e votave pas rinumërimit në zgjedhje

Selmanaj diskuton me kuvendarët dhe drejtorët prioritetet për zhvillimin e Prizrenit

Eskalon 'hajnia' edhe në Malishevë: Qindra vota dallim te disa kandidatë të PDK-së e VV-së

Rinumërimi në Malishevë: Paçarizi i PDK-së me 728 vota minus

Sot vazhdon seanca në rastin e vrasjes së Auron Thaqit

Komuna e Rahovecit i jep mbështetje marshit "Drejtësi, jo politikë" që mbahet në përkrahje të ish-luftëtarëve të UÇK-së në Hagë

Votat pas rinumërimit, Totaj: Fenomen që i ka prek të gjitha partitë, logjika thotë se kjo s'ndodh rastësisht

Ndalim prej 48 orësh për të gjithë të shoqëruarit për manipulim me vota në Prizren

140 komisionerët që numëruan votat në Prizren rrezikojnë burgimin deri në 5 vjet

Hajnia që poshtëroi votën

Arrestimet për vota, Kryeziu vlerëson punën e Kryeprokurorit Petrit Kryeziu: Po bëhet shembull i funksionimit të institucionit

Ky person po kërkohet nga Policia për vjedhje në Malishevë

Kërkohet paraburgim për 11 persona të dyshuar për manipulim të votave

Në mesin e të liruarve edhe komisionerja që deklaroi në polici se pati presion nga politikanët

