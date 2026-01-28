9.9 C
Bashkimi gati për sfidën ndaj Tiranës në Prizren

Skuadra e Bashkimit është gati për përballjen ndaj Tiranës në kuadër të Ligës Unike të femrave, raporton PrizrenPress.

Ndeshje që do të zhvillohet më 29 janar, me fillim nga ora 17:00, në Palestrën Sportive “Sezai Surroi” në Prizren.

Takimi pritet të jetë mjaft interesant, pasi të dy skuadrat synojnë rezultat pozitiv, ndërsa Bashkimi do të kërkojë ta shfrytëzojë përparësinë e terrenit vendas dhe përkrahjen e tifozëve për të arritur fitoren./PrizrenPress.com/

