Këta janë kandidatët të cilëve iu hoqën vota në Malishevë

By admin

 

Urdhër për ndalim akoma s’është marrë, por të dyshuarit do të përballen me dyshimet për keqpërdorime.

Por cili është rezultati pas rinumërimit ne këtë komunë, ku tashmë është përmbyllur procesi?

Nga LVV, katër kandidatët, të cilëve u janë hequr më së shumti vota janë Valon Hoti, Gani Krasniqi, Adnan Rrustemi dhe kreu i partisë, Albin Kurti, raporton Klankosova.tv

Kandidatët e Nismës, subjektit politik që doli i dyti në këtë komunë, por megjithatë s’e kaloi pragun, të cilëve iu minusuan vota janë Vesel Krasniqi, Besjanë Mazreku, Xhevahire Izmaku dhe Mevludin Krasniqi.

Vota të dyshimta u larguan edhe nga rezultatet e kandidatëve të PDK-së.

‘Kampioni’ në nivel vendi, Fetah Paçarizi, në Malishevë ka 728 vota më pak se sa iu shënuan në numërimin e parë, raporton Klankosova.tv

Mospërputhje janë gjetur edhe te disa emra të Lidhjes Demokratike të Kosovës.

Gëzim Hazrolli, Lumir, Abdixhiku, Xhavit Uka dhe Esra Myrtezani, janë kandidatët që kanë nga 22 deri në 340 vota minus. /Klankosova.tv

Ndalohen 18 komisionerë për rastin e manipulimit të rezultatit zgjedhor në Malishevë
Bashkimi gati për sfidën ndaj Tiranës në Prizren

