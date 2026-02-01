2.7 C
Fatjona Kasapi e bronztë në Sofia European Open 2026

Në xhiron e parë xhudistja Fatjona Kasapi mposhti me Ippon, Maria Eleni Gogua nga Greqia.

Në të dytën mposhti me 2 Yuko, Sugdiyona Rafkatova nga Uzbekistani. Kurse, në çerekfinale ajo humbi me Ippon nga Sita Kadamboeva nga Uzbekistani.

Në repasazh, Fatjona mposhti me Wazaari, Mukhayyo Akhmatova nga Uzbekistani.

Për medalje të bronztë ajo mposhti me Ippon, Ilay Hayun nga Izraeli./PrizrenPress.com/

