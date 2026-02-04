8.1 C
Nga -11 në +16: Bashkimi dominon Sigal Prishtinën dhe sheh finalen

By admin

Bashkimi ka realizuar një përmbysje mbresëlënëse në ndeshjen e parë gjysmëfinale të Kupës së Kosovës në basketboll, duke mposhtur Sigal Prishtinën me rezultat 83:67, për të siguruar një avantazh të rëndësishëm drejt finales, raporton PrizrenPress.

Skuadra prizrenase ishte në disavantazh deri në 11 pikë gjatë pjesës së parë, por reagoi fuqishëm në vazhdim të takimit. Me një paraqitje të organizuar dhe agresive në mbrojtje, Bashkimi mori kontrollin e lojës, duke e përmbysur rezultatin dhe duke dominuar plotësisht pjesën e dytë.

Performanca e portokallezinjve u shoqërua edhe me mbështetje të madhe nga tribunat e palestrës “Sezai Surroi”, ku atmosfera luajti rol të rëndësishëm në motivimin e ekipit vendas.

Me këtë fitore bindëse prej 16 pikësh, Bashkimi hedh një hap të madh drejt finales së Kupës së Kosovës, ndërsa ndeshja e kthimit pritet të jetë vendimtare për përcaktimin e finalistit./PrizrenPress.com/

