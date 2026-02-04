Apeli refuzon ankesat – në paraburgim mbetet djali i Nait Hasanit dhe të dyshuarit e tjerë për rastin e votave në Prizren

Gjykata e Apelit ka refuzuar si të pabazuara ankesat e paraqitura nga mbrojtja, duke lënë në fuqi vendimin për paraburgim ndaj Art Hasani, djalit të Nait Hasanit dhe personave të tjerë të përfshirë në rastin e dyshimeve për manipulim të votave në Prizren, mëson ekskluzivisht Sinjali.
Sipas burimeve të Sinjalit, Apeli ka vlerësuar se ekzistojnë ende arsyet ligjore për vazhdimin e masës së paraburgimit, përfshirë rrezikun e ndikimit në procedurën penale dhe mundësinë e pengimit të hetimeve.
KLIKO VIDEON: https://www.facebook.com/reel/27684284817881954
Të dyshuarit po hetohen si pjesë e të njëjtit rast, i cili ka të bëjë me keqpërdorimin e votës në Prizren, ndërsa mbrojtja kishte kërkuar zëvendësimin e paraburgimit me masa më të lehta.
Megjithatë, Gjykata e Apelit ka konstatuar se ankesat janë të pabazuara dhe ka vendosur që masa e paraburgimit të mbetet në fuqi.
KLIKO VIDEON https://www.facebook.com/reel/2521848758209808
Hetimet për këtë rast janë ende në zhvillim, ndërsa Sinjali do t’ju mbajë të informuar për çdo zhvillim të ri.
Shënim: Personi i apostrofuar në këtë artikull prezumohet i pafajshëm derisa fajësia e tij të mos provohet me vendim të formës së prerë nga gjykata.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren