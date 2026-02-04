7.9 C
Apeli refuzon ankesat – në paraburgim mbetet djali i Nait Hasanit dhe të dyshuarit e tjerë për rastin e votave në Prizren

By admin

Gjykata e Apelit ka refuzuar si të pabazuara ankesat e paraqitura nga mbrojtja, duke lënë në fuqi vendimin për paraburgim ndaj Art Hasani, djalit të Nait Hasanit dhe personave të tjerë të përfshirë në rastin e dyshimeve për manipulim të votave në Prizren, mëson ekskluzivisht Sinjali.

Sipas burimeve të Sinjalit, Apeli ka vlerësuar se ekzistojnë ende arsyet ligjore për vazhdimin e masës së paraburgimit, përfshirë rrezikun e ndikimit në procedurën penale dhe mundësinë e pengimit të hetimeve.

KLIKO VIDEONhttps://www.facebook.com/reel/27684284817881954

Të dyshuarit po hetohen si pjesë e të njëjtit rast, i cili ka të bëjë me keqpërdorimin e votës në Prizren, ndërsa mbrojtja kishte kërkuar zëvendësimin e paraburgimit me masa më të lehta.

Megjithatë, Gjykata e Apelit ka konstatuar se ankesat janë të pabazuara dhe ka vendosur që masa e paraburgimit të mbetet në fuqi.

KLIKO VIDEON https://www.facebook.com/reel/2521848758209808

Hetimet për këtë rast janë ende në zhvillim, ndërsa Sinjali do t’ju mbajë të informuar për çdo zhvillim të ri.

Shënim: Personi i apostrofuar në këtë artikull prezumohet i pafajshëm derisa fajësia e tij të mos provohet me vendim të formës së prerë nga gjykata.

/GazetaSinjali/

