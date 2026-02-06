9.1 C
Portreti i Ymer Prizrenit pasuron fondin e muzeut të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

By admin

Kompleksi i Muzeut të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit ka pasuruar fondin e tij muzeal me një vepër me vlerë të veçantë kombëtare: portretin e kryetarit të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, Ymer Prizreni.

Sipas Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren, kjo vepër artistike është dhuruar nga piktori i njohur Xhevdet Spahija, si shenjë respekti dhe kontributi për ruajtjen dhe promovimin e kujtesës historike kombëtare. Portreti pasqyron figurën e Ymer Prizrenit si një personalitet kyç i Lidhjes, duke ofruar gjithashtu një interpretim artistik që pasuron narrativën muzeale të institucionit.

“Përmes kësaj dhurate, fondi muzeal i Kompleksit të LSHP-së zgjerohet me një element të rëndësishëm vizual dhe historik, duke forcuar misionin e tij për të dokumentuar, ruajtur dhe prezantuar trashëgiminë e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit për brezat e tanishëm dhe të ardhshëm”, thuhet në njoftimin e QRTK-së në Prizren./PrizrenPress.com/

