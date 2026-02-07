13.5 C
Prizren
E shtunë, 7 Shkurt, 2026
type here...

FokusSport

Superduel në basketboll: Ylli dhe Bashkimi matin forcat sonte

By admin

ProCredit Superliga e Kosovës në basketboll vazhdon me ndeshje të forta, ku sonte në Suharekë përballen dy skuadra rivale, Golden Eagle Ylli dhe Bashkimi, raporton PrizrenPress.

Therandasit kanë regjistruar tetë fitore e dhjetë humbje, ndërsa prizrenasit kryesojnë tabelën me 12 fitore e gjashtë humbje.

Ndeshja zhvillohet në palestrën “13 Qershori” e cila starton në ora 19:30, duke premtuar rivalitet dhe emocione për tifozët e basketbollit./PrizrenPress.com/

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Mbërrijnë në Kosovë tri transferet e reja të Yllit
Next article
Raporti i Policisë – 2148 gjoba të shqiptuar, mbi 80 aksidente trafiku

Më Shumë

Sport

Mbërrijnë në Kosovë tri transferet e reja të Yllit

Golden Eagle Ylli mund edhe të llogarisë në vikend për tri ardhjet e reja të huaja. Siç ka mësuar AsistiOnline.com, tri transferet e fundit për...
Rozë

Mozzik godet me “Diss”, kënga me tekst kontrovers që po trazon publikun

Mozzik ka bërë lëmsh rrjetin me publikimin e këngës së tij më të fundit, “Diss”, e cila vjen me një tekst kontrovers dhe befasues,...

Fikrim Damka humb mandatin pas rinumërimit, Pula: Duhet të intervistohet

Rahovec, mbahet takimi i këshillit organizativ për 17 Shkurtin

U hapën LOD Milano–Cortina 2026, Kryeziu dhe Kokaj bartën flamurin e Kosovës 

Arrestohet një person në Malishevë për dhunë ndaj gruas, lëndohen dy policë gjatë intervenimit

Si vidhen shkrimtarët nga botuesit prej silikoni

22 vite solidariteti në Ratkoc: Aksioni vjetor i dhurimit të gjakut në nder të Mehmet Hotit

Apeli refuzon ankesat – në paraburgim mbetet djali i Nait Hasanit dhe të dyshuarit e tjerë për rastin e votave në Prizren

Zekaj renditet i 5-ti në Sofia European Open 2026

Një person gjendet i pajetë në Rahovec, trupi dërgohet në IML

Hetime për vdekjen e një personi në Rahovec

Policia në Prizren thotë se në vitin 2025 veprat penale shënuan ulje prej 2.7%

Bashkimi shton edhe më shumë forcë, transferon tjetër qendër amerikane

Ndahet nga jeta Kurtali Mustafa, punëtor i Zyrës së Gjendjes Civile në Dragash

Vashat e Bashkimit shkëlqejnë në Tiranë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne