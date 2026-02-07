Komuna e Prizrenit anëtarësohet me të drejta të plota në Sister Cities International

Komuna e Prizrenit është bërë anëtare me të drejta të plota e Organizatës Ndërkombëtare të Qyteteve Simotra (Sister Cities International) me seli në Washington DC.
Lajmin e bëri të ditur kryetari i Komunës, Shaqir Totaj, përmes llogarisë së tij zyrtare në Facebook. Ai njoftoi se anëtarësimi u formalizua gjatë një takimi zyrtar në selinë e organizatës, ku mori pjesë edhe Ricki Garrett, Presidente dhe CEO e Sister Cities International, së bashku me stafin e saj, raporton PrizrenPress.
Sister Cities International, e themeluar në vitin 1956 nga Presidenti Dwight D. Eisenhower, promovon marrëdhënie ndërqytetare përmes shkëmbimeve kulturore, arsimore, tregtare dhe diplomatike, duke kontribuar në paqen dhe mirëkuptimin ndërkombëtar.
“Anëtarësimi i një qyteti, në këtë rast i Prizrenit, në Sister Cities International sjell një sërë përfitimesh për komunitetin dhe institucionet lokale. Këto janë disa nga përfitimet kryesore: zhvillimi i marrëdhënieve ndërkombëtare, shkëmbime kulturore, shkëmbime arsimore dhe rinore, zhvillim ekonomik dhe tregtar, diplomaci qytetare dhe ndërtim paqeje, promovimi ndërkombëtar i qytetit, si dhe mbështetje dhe burime nga organizata”, deklaroi Totaj, në postimin e tij./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/