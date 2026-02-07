13.5 C
QRTK-ja rivlerëson Teqenë Halveti në Prizren

Ekipet e Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren janë në terren, të angazhuara çdo ditë në procesin e rivlerësimit të aseteve të trashëgimisë kulturore.

Ky proces përfshin evidentimin e gjendjes fizike, dokumentimin profesional dhe vlerësimin e elementeve arkitekturore, me qëllim krijimin e një pasqyre sa më të saktë të gjendjes aktuale të këtyre aseteve, raporton PrizrenPress.

Gjatë ditëve të fundit, sipas QRTK-së, angazhimi i punonjësve është përqendruar në Teqenë Halveti në Prizren, ku po zhvillohen inspektime në terren dhe analiza profesionale.

“Këto veprime janë pjesë e punës së rregullt institucionale për ruajtjen dhe menaxhimin e trashëgimisë kulturore, duke respektuar kriteret profesionale dhe standardet përkatëse”, thuhet në njoftimin e këtij institucioni.

Rivlerësimi i aseteve të trashëgimisë kulturore është një hap i rëndësishëm drejt planifikimit të masave të mbrojtjes dhe ndërhyrjeve konservuese të ardhshme. Përmes këtij procesi, QRTK Prizren synon të kontribuojë në ruajtjen afatgjatë të vlerave kulturore të qytetit./PrizrenPress.com/

