Fitore jetike e Rahovecit 029

By admin

Rahoveci 029 shënoi fitore jetike ndaj Vëllaznimit 86:84, në një përballje dramatike dhe shumë interesante.

Kuqezinjtë kishin deri në 17 pikë epërsi, por e humbën në çastet vendimtare, vendasit ishin më të vëmendshëm për këtë fitore shumë të rëndësishme, raporton PrizrenPress.

