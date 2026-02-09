9.7 C
Qeveria publikon programin për festimin e 18 vjetorit të Pavarësisë

By admin

Qeveria e Kosovës ka publikuar programin e manifestimeve shtetërore për shënimin e 18-vjetorit të Pavarësisë.

Programi nis në ora 07:00 me ngritjen e flamurit dhe përfundon me koncertin e Filharmonisë në ora 20:00.

Sport

Mbërrijnë në Kosovë tri transferet e reja të Yllit

Golden Eagle Ylli mund edhe të llogarisë në vikend për tri ardhjet e reja të huaja. Siç ka mësuar AsistiOnline.com, tri transferet e fundit për...
Fokus

Prokuroria nis hetimet ndaj anëtarëve të QNR-së në Dragash

Prokuroria Themelore në Prizren ka nisur hetime me vetiniciativë lidhur me procesin e rinumërimit të votave në Qendrën Komunale të Numërimit në Dragash. Hetimet...

Finalja e Kupës në Prizren?

“Drejtësi, jo politikë” i 17 shkurtit merr përkrahjen e Bali Muharremajt

Një person gjendet i pajetë në Rahovec, trupi dërgohet në IML

Ka nisur vaksinimi dhe kontrolli pranveror i bagëtive në Rahovec

Raporti i Policisë – 2148 gjoba të shqiptuar, mbi 80 aksidente trafiku

Sot vranët, mëngjesi me ngrica

Kryeministri i parë i Palestinës ishte shqiptar

Si vidhen shkrimtarët nga botuesit prej silikoni

Ky është punonjësi i Doganës që u gjet i vdekur në banesën e tij në Prizren

Gjykata e Prizrenit rivendos sërish paraburgim: 30 ditë për 9 të dyshuar për manipulim votash

Fitore jetike e Rahovecit 029

Manipulimi me vota: Kryesuesi i komisionit nga Malisheva ndalohet për 48 orë

Aksident trafiku në autostradën ‘Ibrahim Rugova’ në Prizren

Shqipjon Hoti shkruan histori: Kampion Kontinental IBO në peshën cruiser

