KRU “Hidroregjioni Jugor” dhe QK “11 Marsi” diskutojnë bashkëpunimin për punë praktike të nxënësve

By admin

KRU “Hidroregjioni Jugor” dhe Qendra e Kompetencës “11 Marsi” në Prizren kanë mbajtur një takim pune për të shqyrtuar mundësitë e bashkëpunimit për përfundimin e punës praktike të nxënësve të profileve përkatëse.

Sipas njoftimit, qëllimi i takimit ishte diskutimi i mundësive të bashkëpunimit dhe arritja e një marrëveshjeje për angazhimin e nxënësve në përfundimin e punës praktike në KRU “Hidroregjioni Jugor”.

Takim pune me Drejtorin e Qendrës së Kompetencës ‘11 MARSI’ në Prizren, z. Arben Selimi. Qëllimi: Mundësitë e bashkëpunimit dhe arritjes së marrëveshjes për angazhimin e nxënësve të profileve përkatëse, për përfundimin e punës praktike në KRU ‘Hidroregjioni Jugor’”, thuhet në njoftimin e kompanisë./PrizrenPress.com/

