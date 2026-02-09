9.7 C
Prizren
E hënë, 9 Shkurt, 2026
type here...

FokusSiguri

Prokuroria dhe Policia hetojnë falsifikimin e rezultateve zgjedhore në Dragash – 9 persona ndalohen për 48 orë

By admin

Prokuroria Themelore në Prizren, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës – Drejtorinë për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsion, ka nisur hetime pas informacioneve publike të dala gjatë rinumërimit të votave në Qendrën Komunale të Numërimit në Dragash.

Me autorizim të Kryeprokurorit Petrit Kryeziu, organet hetimore kanë intervistuar 51 persona të dyshuar.

Krijojmë webfaqe për biznese

Nga ta, nëntë komisionerë janë ndaluar për 48 orë me urdhër të Prokurorit të Shtetit, për shkak të dyshimeve të bazuara se kanë kryer veprën penale “Falsifikimi i rezultateve të votimit”, sipas nenit 216, paragrafi 2 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Prokuroria njofton se brenda afateve ligjore do të vendosë për masat që do të ndërmerren për të siguruar paraqitjen e të pandehurve në procedurë.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Institucionet përgjegjëse theksojnë përkushtimin e tyre për mbrojtjen e integritetit të procesit zgjedhor, garantimin e së drejtës së votës, si dhe luftimin e çdo vepre penale që cenon zgjedhjet e lira dhe demokratike.

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Pullian shkëlqen në fitoren jetike të Rahovecit 029
Next article
KRU “Hidroregjioni Jugor” dhe QK “11 Marsi” diskutojnë bashkëpunimin për punë praktike të nxënësve

Më Shumë

Fokus

Liria humb rëndë në shtëpi

Liria ka pësuar një disfatë të rëndë në Prizren, duke u mposhtur me rezultat 1:4 nga Trepça ’89, në një përballje direkte mes dy...
Lajme

Policia në Prizren thotë se në vitin 2025 veprat penale shënuan ulje prej 2.7%

Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren ka prezantuar raportin vjetor të punës për vitin 2025, aty ku thuhet se është shënuar një ulje prej...

Xheladini: Nis vlerësimi në terren i dëmeve në Komunën e Dragashit

Bashkimi mposhtet në Pejë

Rreth 2 mijë e 200 gjoba trafiku për 24-orë, policia njofton për mbi 50 aksidente

Fytyrat e para të Radio Televizionit të Prishtinës

QRTK-ja rivlerëson Teqenë Halveti në Prizren

Apeli refuzon ankesat – në paraburgim mbetet djali i Nait Hasanit dhe të dyshuarit e tjerë për rastin e votave në Prizren

Ballkani triumfon në Gjilan dhe vazhdon kryesimin

Sot, protestohet kundër rritjes së çmimit të energjisë

U hapën LOD Milano–Cortina 2026, Kryeziu dhe Kokaj bartën flamurin e Kosovës 

Nikprelaj te Ballkani

Liria përballet nesër me Trepçën ’89 në Prizren

Kryetari i Rahovecit priti nxënësit e përfshirë në projektin për mendimin kritik dhe angazhimin qytetar

Ndahet nga jeta Kurtali Mustafa, punëtor i Zyrës së Gjendjes Civile në Dragash

Jemin Zenel Ukperaj – lahutar dhe bartës i epikës gojore në Krahinën e Hasit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne