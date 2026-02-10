8.1 C
Prizren
E martë, 10 Shkurt, 2026
type here...

Lajme

Nënkryetar komune apo deputet, flet Kujtim Gashi

By admin

Kujtim Gashi ka fituar votat e nevojshme për të qenë pjesë e Kuvendit të Kosovës. Nënkryetari i komunës së Prizrenit, Kujtim Gashi ka thënë për IndeksOnline se do ta mbaj postin e deputetit.

Ish-ministri i Kulturës është rikthyer në Grupin Parlamentar të PDK-së pas një mungese disa vjeçare.

Ai shërbeu si nënkryetar i komunës së Prizrenit në mandatin e kaluar të udhëhequr nga Shaqir Totaj.

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka thirrur për nesër seancën për konstituimin e Kuvendit. Poashtu, ish-kryeparlamentari Glauk Konjufca pret që nesër të formohet edhe qeveria./IndeksOnline/

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Suharekë: Për manipulim të votave intervistohen 71 persona, 19 ndalohen
Next article
Spektakli i basketbollit në Prizren

Më Shumë

Lajme

Arrestohet një person në Malishevë për dhunë ndaj gruas, lëndohen dy policë gjatë intervenimit

Policia e Kosovës ka arrestuar një të dyshuar kosovar nën dyshimin se ka ushtruar dhunë ndaj gruas. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, gjatë arrestimit i...
Fokus

Caktimi i paraburgimit për 9 të dyshuar për manipulim me vota në Prizren, Apeli e kthen rastin në rivendosje

Gjykata e Apelit ka anuluar aktvendimin e Gjykatës Themelore në Prizren, duke e kthyer në rivendosje çështjen e caktimit të paraburgimit ndaj D.Sh., J.H.,...

Emilja Rexhepi paralajmëron se do t’i drejtohet Kushtetueses pasi Supremja ia refuzoi ankesën

Jemin Zenel Ukperaj – lahutar dhe bartës i epikës gojore në Krahinën e Hasit

70 vjet jetë, një mision që vazhdon

Sot, protestohet kundër rritjes së çmimit të energjisë

Lirohet Haxhi Shala

Mbërrijnë në Kosovë tri transferet e reja të Yllit

Fytyrat e para të Radio Televizionit të Prishtinës

Ndalohen mbi 100 kg katalizatorë të bluar të padeklaruar në Vermicë

Liridon Leci shkarkohet nga pozita e trajnerit te Liria?

U hapën LOD Milano–Cortina 2026, Kryeziu dhe Kokaj bartën flamurin e Kosovës 

Superduel në basketboll: Ylli dhe Bashkimi matin forcat sonte

Ndahet nga jeta Kurtali Mustafa, punëtor i Zyrës së Gjendjes Civile në Dragash

Hodaj kritikon standardet e dyfishta brenda LDK-së

Kryeministri i parë i Palestinës ishte shqiptar

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne