Bashkimi rikthehet në finale, synon trofeun e Kupës

Bashkimi e ka siguruar sonte përfundimisht finalen e Kupës, pasi mposhti Prishtinën edhe në ndeshjen e dytë me rezultat 69-85.
Skuadra e drejtuar nga Igor Jovoviç dominoi takimin nga fillimi deri në fund, duke mbajtur epërsinë gjatë gjithë lojës dhe duke e vulosur me meritë kualifikimin në finalen e madhe. Prizrenasit u shfaqën të organizuar në mbrojtje dhe efikasë në sulm, duke mos lejuar rikthim të kundërshtarit.
Më i dalluari te Bashkimi ishte Ike Nwamu me 18 pikë, ndërsa kontribut të rëndësishëm dhanë edhe Josh Nzeakor me 16 pikë, si dhe Kenny Wooten dhe Lejson Zeqiri me nga 11 pikë secili. Në anën tjetër, te Prishtina u veçua Adrio Bailey me 27 pikë.
Me këtë fitore, Bashkimi siguron finalen e madhe ndaj Trepçës, në një përballje që pritet të sjellë spektakël dhe rivalitet të fortë për trofeun e Kupës. /PrizrenPress.com/
