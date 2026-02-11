8 C
Prizren
E enjte, 12 Shkurt, 2026
Çikat e Bashkimit kërkojnë sërish trofeun e Kupës

Bashkimi rikthehet në finale, synon trofeun e Kupës

Prizren, Ukimeraj: Nuk ka dëme materiale dhe as lëndime në njerëz

Në “Edicionin Special” në Klan Kosova, drejtori i shërbimeve publike në Prizren, Islam Ukimeri, njoftoi se qyteti është goditur nga një tërmet me magnitudë...
Nëntë kryesues ndalohen për falsifikim të rezultateve në Rahovec, prokuroria kërkon paraburgim për ta

Prokuroria Themelore në Gjakovë ka njoftuar se bashkë me Policinë e Kosovës ka ndërmarrë veprime lidhur me dyshimet për falsifikim të rezultateve të votimit...

Ndahet nga jeta Kurtali Mustafa, punëtor i Zyrës së Gjendjes Civile në Dragash

Portreti i Ymer Prizrenit pasuron fondin e muzeut të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Prokuroria dhe Policia hetojnë falsifikimin e rezultateve zgjedhore në Dragash – 9 persona ndalohen për 48 orë

Ballkani triumfon në Gjilan dhe vazhdon kryesimin

Dragash: Kanosi zyrtarin policor, dërgohet në mbajtje një person

Arrestohet një person në Malishevë për dhunë ndaj gruas, lëndohen dy policë gjatë intervenimit

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Aksident trafiku në autostradën ‘Ibrahim Rugova’ në Prizren

Qeveria publikon programin për festimin e 18 vjetorit të Pavarësisë

Bashkimi ndan rrugët me T.J. Bickerstaff

Gjatë janarit u shqiptuan 1.128 gjoba në trafik përmes radarëve mobilë

Punimet në rrugën “Xhemë Gostivari” të Prizrenit drejt përfundimit, pritet asfaltimi i plotë

Liria humb rëndë në shtëpi

Distria e artë në Paris

