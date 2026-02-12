11.7 C
Prizren
E enjte, 12 Shkurt, 2026
Kupa e Kosovës për meshkuj do të zhvillohet në Rahovec

Kupa e Kosovës në konkurrencën e meshkujve do të mbahet në palestrën “Mizair Isma” në Rahovec, mëson ekskluzivisht Klan Kosova.

Sipas informacioneve të siguruara nga Klan Kosova, faza përfundimtare e kësaj gare do të zhvillohet në terren neutral, me Rahovecin që do të jetë nikoqir i spektaklit të radhës të basketbollit kosovar.

Zgjedhja e palestrës “Mizair Isma” vjen si pjesë e synimit për të garantuar kushte të barabarta për skuadrat pjesëmarrëse.

Trepça duke e mposhtur Borën në dy ndeshje duke u kualifikuar në finale, ndërsa e pret fituesin e duelit në mes të Bashkimit dhe Sigal Prishtinës ku prizrenasit janë shumë afër finales.

Lajmet e Fundit

