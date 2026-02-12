11.4 C
Prizren
E enjte, 12 Shkurt, 2026
FSK-ja përkujton viktimat e ortekut tragjik në Restelicë

Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK) nderuan dhe përkujtuan viktimat e ortekut tragjik të vitit 2012 në Restelicë.

Ndryshe 14 vjet më parë ndodhi nga një prej tragjedive më të rënda natyrore në Kosovë, kur fshati Restelicë në komunën e Dragashit u godit nga një ortek i fuqishëm bore, duke marrë jetën e disa banorëve./RTK/

