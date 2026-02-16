7.1 C
Nënshkruhet marrëveshja mes FBK-së dhe Rahovecit 029

By admin

Në Federatën e Basketbollit të Kosovës (FBK) është nënshkruar marrëveshja e organizimit të finales së Kupës mes FBK-së dhe Klubit Rahoveci 029.

Rahoveci 029 është organizator i finales së Kupës mes Trepçës dhe Bashkimit, derisa do ta ketë mbështetjen e madhe nga ana e FBK-së.

Indrit Krasniqi, kryetar i KB Rahoveci 029 dhe Adriatik Rraci, Zëvendës Sekretar i Përgjithshëm dhe Drejtor i Përfaqësueseve të Kosovës kanë nënshkruar marrëveshjen. Sipas njoftimit të FBK-së, si Krasniqi, ashtu edhe Rraci, janë zotuar se do të bëjnë çmos që finalja e Kupës të jetë një spektakël i basketbollit.

Finalja e Kupës zhvillohet të mërkurën në palestrën “Mizahir Isma” në Rahovec nga ora 19:30 dhe transmetohet ekskluzivisht në Art Motion/Kujtesa.

Biletat do të kushtojnë 5 Euro për këtë super finale./PrizrenPress.com/

Malisheva e Shoqata e Kërkim Shpëtimit nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi

