6.9 C
Prizren
E mërkurë, 18 Shkurt, 2026
type here...

Sport

Kyan Anderson pritet të rikthehet sonte për Bashkimin në finalen e Kupës

By admin

Para finales së sontme të Kupës së Kosovës ndaj Trepçës, një lajm pozitiv vjen nga kampi i Bashkimit.

Skuadra prizrenase pritet të ketë në dispozicion edhe Kyan Anderson, i cili për një periudhë të gjatë ishte jashtë parketit për shkak të një lëndimi. Anderson tashmë prej disa ditësh është rikthyer në stërvitje me ekipin dhe ka marrë pjesë në përgatitjet para finales.

Megjithatë, mbetet në dorën e trajnerit vendimi nëse ai do të aktivizohet sonte. Aktivizimi i tij do të varet nga vlerësimi i stafit teknik dhe nevojat taktike gjatë ndeshjes.

Rikthimi i mundshëm i Andersonit konsiderohet një shtesë e rëndësishme për Bashkimin në një duel të fortë dhe me peshë të madhe, ku përballë do të ketë liderin aktual të Superligës dhe fituesin e Kupës së edicionit të kaluar.

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Në Rahovec sonte vendoset fituesi i Kupës së Kosovës: Trepça apo Bashkimi?
Next article
Zhduket 14 vjeçarja nga Rahoveci – Policia kërkon ndihmë për gjetjen e saj

Më Shumë

Fokus

Shpërthim dhe zjarr në një shtyllë elektrike në Prizren, pa të lënduar

Një zjarr ka shpërthyer në orët e hershme të mëngjesit në Prizren, në lagjen 'Xhemil Doda', në zonën e Shatërvanit, pasi paraprakisht është dëgjuar...
Sport

“Djemtë e Bjeshkës” sigurojnë Final 4 me fitore bindëse

Istogu ka shënuar fitore të thellë ndaj Kerasanit me rezultat 111:60, duke siguruar kualifikimin në gjysmëfinale të Final 8 të Kupës së Ligës së...

Dragashi shënon 18-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës me seancë solemne dhe homazhe

Në Rahovec sonte vendoset fituesi i Kupës së Kosovës: Trepça apo Bashkimi?

Kastrati debat me gjimnazistët, Malisheva e para për mendim kritik

Totaj nënshkruan memorandum për fuqizimin e grave sipërmarrëse

Bashkimi godet para finales së Kupës? Jalen Riley pritet të zyrtarizohet shpejtë

Prizren/ Promovohet libri “Varri i quajtur Tivar” i autorit Mitat Krasniqi

Drejtoria e Urbanizmit procedon lejen për ndërtimin e 35 shtëpive për familjet skamnore në Prizren

Malisheva shënon 18 vjetorin e Pavarësisë së Kosovës

Erërat e forta lënë pa rrymë qendrën e skijimit në Brezovicë

Prizreni mobilizohet për finalen e Kupës së Kosovës – Bashkimi dhe Liria mbështesin çikat e qytetit

Nënshkruhet marrëveshja mes FBK-së dhe Rahovecit 029

Presidenti Trump uron Kosovën, mbështet fuqishëm sovranitetin e Kosovës

Gjykata refuzon propozimin e Prokurorisë për caktimin e paraburgimit ndaj 9 kryesuesve në Rahovec

Derbi në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne