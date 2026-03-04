Bora fiton në Rahovec, vazhdon serinë pozitive në 2026

Bora ka regjistruar një tjetër fitore të rëndësishme në udhëtim, duke e mposhtur Rahovecin 029 me rezultat 77:85, në një ndeshje që e kontrolloi në pjesën më të madhe të saj.
Prishtinasit dominuan përmes lojës së organizuar dhe efikasitetit të lartë nga distanca, duke realizuar plot 18 trepikësha – arma kryesore që vendosi fatin e takimit. Rahoveci tentoi të rikthehej në lojë, duke e ngushtuar diferencën deri në pesë pikë, por nuk arriti të përmbysë rezultatin.
Më i dalluari në këtë përballje ishte Rezart Memedi me 20 pikë, duke qëlluar 6 nga 10 tentime për tre pikë, performancë që rezultoi vendimtare për fitoren e Borës.
