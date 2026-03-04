10.5 C
Prizren
E enjte, 5 Mars, 2026
type here...

Sport

Bora fiton në Rahovec, vazhdon serinë pozitive në 2026

By admin

Bora ka regjistruar një tjetër fitore të rëndësishme në udhëtim, duke e mposhtur Rahovecin 029 me rezultat 77:85, në një ndeshje që e kontrolloi në pjesën më të madhe të saj.

Prishtinasit dominuan përmes lojës së organizuar dhe efikasitetit të lartë nga distanca, duke realizuar plot 18 trepikësha – arma kryesore që vendosi fatin e takimit. Rahoveci tentoi të rikthehej në lojë, duke e ngushtuar diferencën deri në pesë pikë, por nuk arriti të përmbysë rezultatin.

Më i dalluari në këtë përballje ishte Rezart Memedi me 20 pikë, duke qëlluar 6 nga 10 tentime për tre pikë, performancë që rezultoi vendimtare për fitoren e Borës.

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Banorët e lagjes “Ortakoll” në Prizren në qendër të nismës për përmirësimin e hapësirave publike

Më Shumë

Fokus

Viktima nga rryma elektrike në Prizren nuk ishte punëtor i KEDS -it

Një person ka humbur jetën në fshatin Manastiricë të Kosovës, pas dyshimeve se është goditur nga rryma elektrike. Nga Policia kanë bërë të ditur...
Ekonomi

Rriten çmimet e derivateve në Kosovë

Kryetari i Naftëtarëve të Kosovës, Fadil Berjani ka njoftuar se si pasojë e zhvillimeve në Lindje të Mesme, janë rritur edhe çmimet e naftës...

Gjimnazistët e “Hamdi Berisha” në garë me katër projekte në nivel vendi

Valdet Hoxha: Liderët politikë mund të jenë pajtuar në heshtje për zgjedhje

Policia ndërmerr aksion kundër parkingjeve të parregullta në Prizren – 106 gjoba për dy orë

Liria e pandalshme nën drejtimin e Ismet Munishit

Malisheva nis përgatitjet për Epopenë e UÇK-së

Gjendet mjet shpërthyes në një oborr në Rahovec

Vetëvendosje: Raporti i auditimit nxjerr në pah keqmenaxhim financiar në Komunën e Prizrenit

Vajza me probleme psiqike rrah nënën në Malishevë

Paga e 13-të për punëtorët e sektorit publik ekzekutohet në fund të këtij muaji

Në Prizren ujërat shkaktojnë telashe në lagjen “Dardania”|Video

Besa fiton në Prizren

Pensionohet polici Nasuf Sinanaj

Junior 06 pëson humbje të thellë ndaj Trepçës

Totaj reagon kundër ligjit për Inspektoratin Qendror: Centralizimi dobëson komunat dhe largon shtetin nga qytetari

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne