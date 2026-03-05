7.9 C
Prizren
E enjte, 5 Mars, 2026
type here...

Sport

Dramë në kryeqytet: Ylli i shkakton humbjen e pestë radhazi Sigal Prishtinës

By admin

Ylli ka shënuar një fitore dramatike ndaj Sigal Prishtinës me rezultat 80-82, në një ndeshje të vendosur në sekondat e fundit.

Ashtu si në përballjen e mëparshme ku humbën ndaj Trepçës, prishtinasit pësuan një tjetër humbje të dhimbshme në gjuajtjen e fundit.

Heroi i mysafirëve ishte Smith, i cili shënoi 8 pikë radhazi në minutën e fundit, duke përmbysur rezultatin dhe duke i dhënë fitoren skuadrës nga Suhareka.

Ylli arriti të rikthehet në lojë falë dominimit në zonën e pikturuar, ku realizoi 48 pikë, ndërsa Sigal Prishtina në pjesën e dytë kishte arritur të kalonte në epërsi duke përfituar nga kërcimet në sulm dhe pikët nga rastet e dyta.

Lojtari më i dalluar i takimit ishte Smith me 21 pikë (83% nga loja), 5 kërcime dhe 3 bllokada, ndërsa Gray kontribuoi me 17 pikë në këtë fitore të rëndësishme të Yllit./PrizrenPress.com/

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
President nga populli, Abrashi: Janë krijuar rrethanat që ta shtyjmë përpara këtë proces
Next article
Bashkimi rikthehet te fitoret, triumfon në Prizren ndaj Vëllaznimit

Më Shumë

Lajme

Të enjten mbledhje solemne e Kuvendit të Prizrenit për 28-vjetorin e Epopesë së UÇK-së

Kryesuesi i Kuvendit të Komunës së Prizrenit, Simir Krasniqi, ka ftuar të gjithë anëtarët e Kuvendit për një mbledhje solemne, që do të mbahet...
Fokus

Nis asfaltimi i rrugës “Xhemë Gostivari” në Prizren

Në kuadër të investimeve për përmirësimin e infrastrukturës rrugore, Drejtoria e Shërbimeve Publike ka nisur punimet për asfaltimin e rrugës “Xhemë Gostivari”, një prej...

Në Malishevë nënshkruhet memorandum për fuqizimin e grave sipërmarrëse

Superliga në aksion me super ndeshje

Ndahet nga jeta veterani i UÇK-së dhe infermieri nga Dragashi

Gjenden mbetje eshtërore në Rahovec, dyshohet për person të zhdukur nga lufta

Një burrë gjendet i vdekur pranë shtëpisë

Shaqir Totaj: Nëse nuk ka marrëveshje, nuk e bëjmë kuorumin

Rifillojnë gërmimet vlerësuese në “Përzhina” të Rahoveci

OVLUÇK-ja: E papranueshme dhe fyese që kategoritë e dala nga lufta s’u ftuan në Kuvend për seancën kushtuar ‘Epopesë së UÇK’-së

Policia ndërmerr aksion kundër parkingjeve të parregullta në Prizren – 106 gjoba për dy orë

Abrashi: PDK-ja po dëshmon mungesë parimesh në çështjen e zgjedhjes së Presidentit

Përurohet shkolla e re në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Zjarr i madh në Prizren, shpërthen në rrugën “Janina”

Arrestohet një burrë në Prizren, dyshohet për dhunë në familje

15 të arrestuar dhe 52 aksidente trafiku brenda 24 orëve

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne