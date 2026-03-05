Dramë në kryeqytet: Ylli i shkakton humbjen e pestë radhazi Sigal Prishtinës

Ylli ka shënuar një fitore dramatike ndaj Sigal Prishtinës me rezultat 80-82, në një ndeshje të vendosur në sekondat e fundit.
Ashtu si në përballjen e mëparshme ku humbën ndaj Trepçës, prishtinasit pësuan një tjetër humbje të dhimbshme në gjuajtjen e fundit.
Heroi i mysafirëve ishte Smith, i cili shënoi 8 pikë radhazi në minutën e fundit, duke përmbysur rezultatin dhe duke i dhënë fitoren skuadrës nga Suhareka.
Ylli arriti të rikthehet në lojë falë dominimit në zonën e pikturuar, ku realizoi 48 pikë, ndërsa Sigal Prishtina në pjesën e dytë kishte arritur të kalonte në epërsi duke përfituar nga kërcimet në sulm dhe pikët nga rastet e dyta.
Lojtari më i dalluar i takimit ishte Smith me 21 pikë (83% nga loja), 5 kërcime dhe 3 bllokada, ndërsa Gray kontribuoi me 17 pikë në këtë fitore të rëndësishme të Yllit./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/