Verifikohet respektimi i afatit tremujor për veturat me targa të huaja

Zbatimi i ploti i rregullave për qarkullim të automjeteve me targa të huaja, si pas ligjit në fuqi, kufizon qëndrimin e Kosovës vetëm tre muaj.

Shtetasit e huaj në Kosovë kanë të drejtë të vozitin vetëm tre muaj me targa të huaja në bazë të legislacionit në fuqi. Zyrtarët të doganës bashkë me policinë e Kosovës kanë dalë në teren dhe po verifikojnë veturat a janë duke respektuar këtë ligj.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Por verifikimet nuk ndalen vetëm te kohëgjatja e qëndrimit. Zyrtarët po kontrollojnë nëse pronari apo vozitësi i automjetit me targa të huaja është shtetas i Kosovës dhe nëse posedon leje qëndrimi në ndonjë shtet tjetër. Në fokus janë edhe veturat që qarkullojnë pa targa.

“Ne bashkë me disa ekipe anti-kontrabandë të doganës e Kosovës dhe me policinë e Kosovës, kemi vendosur disa pika kontrolli në qytetin e Prishtinës për të realizuar kontroll lidhur me qarkullimin e automjeteve me targa të huaja. Si për ato që e te kalojnë tre mujorin e qëndrimit në Kosovë, Si për ato që vozitën nga shtetasit e Kosovës pa autorizim apo pa leje qëndrim të vendëve të tjera”, tha për RTK, Artjan Gjonbalaj, udhëheqës i Njësitit Antikontrabandë.

Vetëm në një pikë kontrolli, brenda pak minutash, zyrtarët doganor sekuestrojnë tri vetura që po qarkullojnë jashtë.

“Si e keni parë, brenda disa minutash në tri pikat e kontrollit i sekuestruam tri vetura. I kemi sjellë këtu në terminalin doganor në Prishtinë dhe aksioni vazhdon edhe tutje. Do të vazhdoj edhe me ditët në vijim”, tha ai.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Një vetura i konfiskua edhe një qytetari të Kosovës i cili po voziste automjetin me targa të Shqipërisë në kundërshtim me ligjin në fuqi.

“Shtetasi i Kosovës vozit automjetin i regjistruar në Shqipëri, njëkohësisht pyet edhe bashkë biznes në Kosovë”, tha ai.

Gjatë këtij aksioni, zyrtarët doganor u a shpjeguan shoferëve edhe dispozitat ligjore të cilat përcaktojnë se një veturë me targa të huaja mund të qëndroj në Kosovë vetëm tre muaj./rtk/

