Prizrenaset të pandalshme – Bashkimi mposht bindshëm Penzën

Skuadra e femrave e Bashkimi ka vazhduar me paraqitje të mira, duke shënuar fitore bindëse ndaj Penzës me rezultat 68:91, raporton PrizrenPress.
Ndeshja nisi e baraspeshuar në periodën e parë, me të dyja skuadrat që kërkonin të impononin ritmin e lojës. Megjithatë, prizrenaset gradualisht morën kontrollin e takimit falë organizimit të mirë në sulm dhe mbrojtjes së disiplinuar.
Me kalimin e minutave, Bashkimi arriti të krijojë epërsi të konsiderueshme në rezultat, duke mos e vënë në dyshim fitoren deri në fund të ndeshjes./PrizrenPress.com/
