Sport

Derbi sonte në Suharekë

By admin

Sonte zhvillohet derbi i xhiros 23 në Superligën e Kosovës.

Golden Eagle Ylli e pret Go+ Pejën në palestrën sportive ”13 Qershori” të Suharekë.

Në duelet direkte sivjet, bilanci mes dy ekipeve është 2-1 në favorin e pejanëve. Derisa në tabelë Peja ka 10 fitore e 12 humbje e Ylli ka 9 fitore e 13 humbje.

Ndeshja nis nga ora 19:30./PrizrenPress.com/

Andin Hoti: Pashë me sytë e mi tentimin për shantazh ndaj Kurtit për çështjen e presidentit
Vushtrria fiton derbin e madh ndaj Lirisë në Prizren

