13.2 C
Prizren
E hënë, 9 Mars, 2026
type here...

FokusSiguri

Policia kërkon ndihmë për gjetjen e një 80-vjeçari të zhdukur në Rahovec

By admin

Policia e Kosovës ka kërkuar bashkëpunimin e qytetarëve për gjetjen e një personi të zhdukur nga zona e Rahovec.

Sipas njoftimit të policisë, bëhet fjalë për Alush Kastratin, 80 vjeç, banues në fshatin Zatriq, i cili është raportuar i zhdukur më 7 mars 2026. Familjarët kanë bërë të ditur se ai ka dalë nga shtëpia dhe nuk është kthyer më.

Në momentin e largimit, ai ishte i veshur me pantallona të zeza, pallto të zezë, këpucë të zeza dhe mbante një shkop ndihmës për ecje.

“Që nga dita e raportimit, Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjakovë ka ndërmarrë veprime intensive operative dhe hetimore për gjetjen e tij, mirëpo deri më tani nuk është arritur të lokalizohet”, thuhet në njoftimin e policisë.

Policia e Kosovës u bën thirrje qytetarëve dhe mediave që të ndihmojnë në gjetjen e tij. Çdo person që ka informacion për vendndodhjen e Alush Vesel Kastratit mund të kontaktojë numrin emergjent 192 (pa pagesë) ose të njoftojë stacionin më të afërt policor./PrizrenPress.com/

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Haxhi Avdyli jep dorëheqje nga GUXO, kundërshton sulmet ndaj Osmanit
Next article
Komuna e Malishevës organizon vizita për orientim në karrierë për nxënësit e klasave IX

Më Shumë

Fokus

Prizreni mban mbledhje solemne për Epopenë e UÇK-së, nderohet sakrifica e familjes Jashari

Në përkujtim të Epopeja e UÇK-së, sot u mbajt Mbledhja Solemne e Kuvendit Komunal të Prizrenit, ku u rikujtua se sakrifica e familjes Jashari,...
Kulture

Shënohet 66-vjetori i lindjes së poetit Xhevdet Bajraj

Ditëlindja e 66-të e poetit Xhevdet Bajraj mblodhi dashamirë dhe entuziastë të fjalës artistike në Bibliotekën Komunale “Sulejman Krasniqi” në Rahovec. Me këtë rast...

Gjendet mjet shpërthyes në një oborr në Rahovec

Osmani: Kam dekretuar shpërndarjen e Kuvendit, vendi shkon në zgjedhje

Andin Hoti: Pashë me sytë e mi tentimin për shantazh ndaj Kurtit për çështjen e presidentit

Temperatura pranverore edhe gjatë javës së ardhshme në Kosovë

Goli i anuluar që ndezi polemikën: Liria kundër vendimit të VAR-it në derbin me Vushtrrinë

Rifillojnë gërmimet vlerësuese në “Përzhina” të Rahoveci

Vetëvendosje: Raporti i auditimit nxjerr në pah keqmenaxhim financiar në Komunën e Prizrenit

Adelina Ismaili: Shkurte Fejza meriton të ketë një përmendore

Nis ndërtimi i murit me kalldrëm përgjatë Lumbardhit në Prizren

39 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Nis asfaltimi i rrugës “Xhemë Gostivari” në Prizren

Kontrolle të shtuara ndaj transportuesve në Prizren, gjoba deri në 600 euro

Vdes një 56-vjeçare në një aksident në Nagavc të Rahovecit

Dy të dyshuar kanosin zyrtarët policorë në Suharekë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne