Policia kërkon ndihmë për gjetjen e një 80-vjeçari të zhdukur në Rahovec

Policia e Kosovës ka kërkuar bashkëpunimin e qytetarëve për gjetjen e një personi të zhdukur nga zona e Rahovec.
Sipas njoftimit të policisë, bëhet fjalë për Alush Kastratin, 80 vjeç, banues në fshatin Zatriq, i cili është raportuar i zhdukur më 7 mars 2026. Familjarët kanë bërë të ditur se ai ka dalë nga shtëpia dhe nuk është kthyer më.
Në momentin e largimit, ai ishte i veshur me pantallona të zeza, pallto të zezë, këpucë të zeza dhe mbante një shkop ndihmës për ecje.
“Që nga dita e raportimit, Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjakovë ka ndërmarrë veprime intensive operative dhe hetimore për gjetjen e tij, mirëpo deri më tani nuk është arritur të lokalizohet”, thuhet në njoftimin e policisë.
Policia e Kosovës u bën thirrje qytetarëve dhe mediave që të ndihmojnë në gjetjen e tij. Çdo person që ka informacion për vendndodhjen e Alush Vesel Kastratit mund të kontaktojë numrin emergjent 192 (pa pagesë) ose të njoftojë stacionin më të afërt policor./PrizrenPress.com/
