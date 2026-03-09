8.3 C
Bashkimi mposht Rahovecin pas vazhdimeve në një përballje dramatike

By admin

Në një përballje emocionuese në palestrën “Mizahir Isma”, Bashkimi arriti të triumfonte ndaj Rahovecit 029 me rezultat 93:88 pas vazhdimeve.

Ndeshja ishte e baraspeshuar dhe dramatike deri në sekondat e fundit, me të dy skuadrat që luftuan çdo pikë për të marrë kontrollin e takimit. Megjithatë, prizrenasit shfrytëzuan përvojën dhe fuqinë e grupit për të siguruar fitoren me 5 pikë epërsi, duke ruajtur ritmin në garën për play-off.

Tifozët vendas nuk arritën të festonin fitoren, por atmosfera në pallat ishte fantastike dhe tregoi pasionin për basketbollin në Rahovec./PrizrenPress.com/

