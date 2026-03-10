13.4 C
Gashi: Kurti me vetëdije e çoi vendin drejt zgjedhjeve, kishte shumë kandidatë për president

By admin

Deputeti i PDK-së, Kujtim Gashi, ka deklaruar se afatet kushtetuese për zgjedhjen e presidentit tashmë kanë përfunduar dhe sipas tij, mazhoranca nuk e ka shfrytëzuar kohën që kishte në dispozicion për t’i dhënë vendit drejtim institucional.

Ai beson që presidentja ka vepruar në përputhje me Kushtetutën e Kosovës, e cila parasheh që në rast se presidenti nuk zgjidhet 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual, vendi shkon në zgjedhje.

“Mendojmë që afatet kushtetuese për zgjedhjen e presidentit kanë përfunduar dhe mazhoranca partia fituese e zgjedhjeve nuk e ka shfrytëzuar kohën që e ka pasur në dispozicion për me i dhënë vendit drejtim, po besoj që presidentja ka vepruar sipas asaj që parasheh Kushtetuta e Kosovës në rastin kur presidenti nuk zgjidhet 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual dhe aty thuhet qartë që vendi shkon në zgjedhje”, ka deklaruar Gashi në emisionin “Mesditë” në Tëvë1.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Gashi tha se PDK nuk ka menduar se Kosova është dashur të shkojë në zgjedhje, pasi sipas tij nuk ka pasur arsye për një situatë të tillë.

Sipas Gashit, kryeministri Albin Kurti me vetëdije e ka çuar vendin drejt një situate të paqartë dhe zgjedhjeve.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

“PDK nuk mendon që është dashur Kosova të shkojë në zgjedhje, nuk ka pasur asnjë arsye, gjithmonë jemi të gatshëm me iu përgjigj zgjedhjeve, megjithatë as s’kemi qenë të interesuar. S’mund të ketë emër konsensual nëse i njëjti propozohet prej partisë në pushtet, ne kemi pasur qëndrim të qartë për një anëtar të familjes Jashari dhe i kemi dhënë mbështetje të fuqishme. 22 votat e PDK-së kanë qenë për, mendojmë që figura e familjes Jashari do të ishte përtej partive politike. Kryeministri Kurti me vetëdije e ka quar vendin në një situatë të paqartë dhe drejt zgjedhjeve, sepse jam i bindur që ka pasur më shumë se dhjetë kandidatë që ka mundur me iu ofrua kësaj legjislature përfshirë edhe presidenten aktuale për të cilën LDK-ja nuk ka qenë kundër”, ka theksuar ai.

Çmimet e derivateve në Kosovë,dizeli deri 1.60 euro, benzina deri 1.39 euro
Totaj kujton intelektualin prizrenas Xhemil Doda në 50-vjetorin e ndarjes nga jeta

Kastrati shtroi iftarin tradicional në Malishevë

Mbrëmë, Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, organizoi iftarin tradicional me rastin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Në këtë aktivitet morën pjesë...
Ylli fiton duelin verdhezi ndaj Pejës

Skuadra e Golden Eagle Yllit ka shënuar fitore të rëndësishme ndaj GO+ Pejës me rezultat 81:62, në kuadër të ProCredit Superligës. Ndeshja ishte e baraspeshuar...

Drini i Bardhë ndan pikët me Flamurtarin

OVLUÇK-ja: E papranueshme dhe fyese që kategoritë e dala nga lufta s’u ftuan në Kuvend për seancën kushtuar ‘Epopesë së UÇK’-së

Parandalohen mallra kozmetike të padeklaruara në kufirin e Vërmicës

Homazhe në Landovicë për 28-vjetorin e “Epopesë së UÇK-së”

Vushtrria fiton derbin e madh ndaj Lirisë në Prizren

Liria falënderon Prizrenin për mbështetjen masive

Qytetarja nga Suhareka gjen 300 euro dhe i dorëzon në polici

Vdes papritur një 48-vjeçar gjatë një ceremonie varrimi në Prizren

Dy raste të vjedhjes në Prizren

Lirohet zyrtari kryesor zgjedhor në Prizren që u arrestua për falsifikim të votave

Vdes një 56-vjeçare në një aksident në Nagavc të Rahovecit

Në Epopenë e UÇK-së, Malisheva nderon dhe vlerëson sakrificën e familjes Jashari

Kastrati: Të futet në kurikulat mësimore lufta e UÇK-së

“Anulo golin atje, anulo golin këtu” – sulmuesi i Lirisë, Fetahaj reagon pas humbjes nga Vushtrria

