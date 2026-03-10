Totaj kujton intelektualin prizrenas Xhemil Doda në 50-vjetorin e ndarjes nga jeta

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka përkujtuar me nderim 50-vjetorin e ndarjes nga jeta të intelektualit dhe atdhetarit të shquar prizrenas Xhemil Doda.
Në një mesazh përkujtimor, Totaj theksoi se Doda ishte një figurë shumëdimensionale e jetës kulturore dhe intelektuale shqiptare, i lindur në Prizren dhe i arsimuar në Tiranë si dhe në Torino, ku kreu studimet në Akademinë Ushtarake.
Sipas tij, Doda shquhej për një aktivitet të gjerë në shumë fusha: si ushtarak i karrierës, profesor i biologjisë në Gjimnazin “Gjon Buzuku”, përkthyes në Kuvendin Komunal, por edhe si dramaturg, romancier, tregimtar, poet, përkthyes nga disa gjuhë evropiane, aktor, regjisor dhe violinist në SHKA “Agimi”.
“Me veprën dhe angazhimin e tij në kulturë, teatër, letërsi e muzikë, ai kontribuoi në ruajtjen dhe zhvillimin e jetës kulturore shqiptare në Prizren dhe më gjerë, duke lënë pas një trashëgimi të çmuar artistike e intelektuale”, thuhet në mesazhin e Totajt.
Megjithatë, kryetari i Prizrenit theksoi se jeta e Dodës nuk ishte e lehtë, pasi për shkak të bindjeve të tij atdhetare ai u përndoq dhe u largua nga institucionet ku shërbente, duke përjetuar periudha të gjata papunësie dhe margjinalizimi.
“Edhe në rrethana të tilla, Xhemil Doda nuk u dorëzua kurrë: vazhdoi të krijojë, të shkruajë, të përkthejë dhe të kontribuojë në kulturën shqiptare, duke dëshmuar se idealizmi dhe dashuria për atdheun janë më të forta se çdo padrejtësi”, theksohet në mesazh.
Në përfundim, Totaj theksoi se figura dhe vepra e Xhemil Doda mbeten një kujtesë e gjallë e dinjitetit, talentit dhe përkushtimit ndaj kombit. “U prehtë në paqe”, përfundon mesazhi përkujtimor./PrizrenPress.com/
