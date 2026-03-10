13.7 C
Prizren
E martë, 10 Mars, 2026
FokusSiguri

Arrestohet në Prizren një i kërkuar për vrasje, kishte qenë në arrati prej vitesh

By admin

Policia e Kosovës ka arrestuar një person të kërkuar për disa vepra penale, përfshirë edhe vrasjen, i cili kishte qenë në arrati për disa vite.

Sipas njoftimit të policisë, më 9 mars 2026 rreth orës 22:30, patrulla e Stacionit Policor në Prizren, pas një pune të vazhdueshme hetimore, ka arritur ta lokalizojë dhe ta arrestojë të dyshuarin me inicialet A.P., 37 vjeç, nga fshati Velezhë i Prizrenit.

Policia bën të ditur se ndaj tij ekzistonin urdhër-arreste nga gjykata për disa vepra penale, përkatësisht për “Vrasje”, “Shkaktim të rrezikut të përgjithshëm” dhe “Mbajtje, posedim dhe kontroll të paautorizuar të armës”.

“Pas arrestimit, më 10 mars 2026, i dyshuari është dërguar në Prokurorinë Speciale për vazhdimin e procedurave të mëtejshme ligjore”, thuhet në njoftimin e PK-së.

Sipas policisë, rasti i vrasjes ka ndodhur në vitin 2015. I dyshuari kryesor për këtë rast është arrestuar dhe dënuar më herët nga gjykata, ndërsa A.P. ishte gjithashtu një nga të dyshuarit dhe kishte qëndruar në arrati për disa vite.

“Policia e Kosovës mbetet e përkushtuar në identifikimin, lokalizimin dhe arrestimin e personave të kërkuar, veçanërisht atyre të dyshuar për vepra penale të rënda, duke garantuar sigurinë dhe rendin publik”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com/

Totaj kujton intelektualin prizrenas Xhemil Doda në 50-vjetorin e ndarjes nga jeta
Prizren/ Dorëzohet në polici një i dënuar me mbi 6 vite burg efektiv

