Bashkimi fiton bindshëm në Tiranë

Bashkimi ka shënuar fitore bindëse ndaj Tiranës me rezultat 72:50, në ndeshjen e zhvilluar në Pallatin e Sportit “Farie Hoti” në kuadër të Ligës Unike për femra.

Skuadra prizrenase dominoi takimin pothuajse gjatë gjithë ndeshjes, duke treguar lojë të organizuar dhe efikase në sulm, çka bëri që të krijojë epërsi të sigurt deri në fund të takimit.

Me këtë fitore, Bashkimi vazhdon formën e mirë në kampionat dhe mbetet ndër skuadrat kryesore në garën e Ligës Unike për femra, ndërsa Tirana nuk arriti të shfrytëzojë përparësinë e terrenit vendas./PrizrenPress.com/

“Sulmi i Shqiponjave” – reflektim vizual mbi Lidhjen Shqiptare të Prizrenit
Vazhdojnë kërkimet për 80-vjeçarin e zhdukur në Rahovec, angazhohet edhe paraglajdingu

