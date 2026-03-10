“Sulmi i Shqiponjave” – reflektim vizual mbi Lidhjen Shqiptare të Prizrenit

Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren njofton se piktura e mjeshtrit Esat Valla, me titull “Sulmi i Shqiponjave”, përbën një reflektim të fuqishëm vizual mbi periudhën historike të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit.
Sipas QRTK-së, përmes një kompozimi dinamik, artisti arrin të shpërfaqë dramën dhe qëndresën e një epoke përcaktuese për trashëgiminë tonë kombëtare.
Në këtë pikturë, Valla përshkruan përplasjen mes dy forcave antagoniste: në anën e djathtë shfaqet një shtazë e egër si simbol i pushtuesit, e cila tenton të asgjësojë dokumentin e Lidhjes, ndërsa në anën e majtë, shqiponja e plagosur por e pamposhtur merr rolin e mbrojtëses së ideologëve dhe figurave si Ymer Prizreni, Sylejman Vokshi, Haxhi Zeka, Ismail Qemali dhe Pashko Vasa, duke simbolizuar sakrificën për liri.
QRTK Prizren bën të ditur se kjo vepër gjendet në sektorin e Galerisë së Arteve, brenda Kompleksit të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit./PrizrenPress.com/
