15.3 C
Prizren
E enjte, 12 Mars, 2026
type here...

Rozë

Vjen klipi i “Nan” – kënga që do të pëfaqësojë Shqipërinë në Eurovision

By admin

Videoklipi zyrtar i këngës “Nan” kënduar nga Alis është publikuar.

Artisti shqiptar me këtë këngë do ta përfaqësojë Shqipërinë në edicionin e 70-të të Eurovision Song Contest.

Videoklipi është publikuar në kanalin e Eurovision në YouTube dhe shoqërohet me titra në gjuhën angleze.

Marketing

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Totaj: Komunat ende nuk e kanë në dispozicion buxhetin e vitit 2026
Next article
Liria në disiplinore për parregullsitë në ndeshje ndaj Vushtrrisë

Më Shumë

Sport

Llapi fiton ndaj Ballkanit

Skuadra e Llapit, më në fund ka shijuar fitoren në Superligën e Kosovës në futboll. Pas një serie prej tetë ndeshjeve rresht pa fitore, Llapi...
Fokus

Arrestohen në Prizren dy të dyshuar për fajde, viktimës kërkuan t’ia marrin pronat në vlerë 1 milion euro

Policia e Kosovës, gjegjësisht Drejtoria për Hetimin e Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda, pas zhvillimit të veprimeve hetimore, sipas autorizimit nga Prokuroria...

Donacion nga diaspora për shkollën “17 Shkurti” në Shirokë

Gjenden mbetje mortore në Rahovec, dyshohet se i përkasin së paku një individi të zhdukur gjatë luftës në Kosovë

Vushtrria fiton derbin e madh ndaj Lirisë në Prizren

Derbi sonte në Suharekë

Prizren, përkujtohet 27-vjetori i Betejës heroike të Jeshkovës

Adelina Ismaili: Shkurte Fejza meriton të ketë një përmendore

Vdes një 56-vjeçare në një aksident në Nagavc të Rahovecit

Andin Hoti: Pashë me sytë e mi tentimin për shantazh ndaj Kurtit për çështjen e presidentit

60 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Ylli fiton bindshëm ndaj Apolonisë

Laura Fazliu fiton medaljen e argjendtë në Grand Prix Upper Austria 2026

Policia kërkon ndihmë për gjetjen e një 80-vjeçari të zhdukur në Rahovec

Dy raste të vjedhjes në Prizren

Temperatura pranverore edhe gjatë javës së ardhshme në Kosovë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne