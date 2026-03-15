13.2 C
Prizren
E diel, 15 Mars, 2026
Ballkani shkëlqen ndaj Dritës, rikthehet në krye të tabelës

Ballkani ka shënuar fitore të madhe në derbi ndaj Dritës me rezultat të thellë 3:0, në kuadër të Albi Mall Superliga e Kosovës, duke u rikthyer në vendin e parë të renditjes, raporton PrizrenPress.

Ndeshja nisi në mënyrë ideale për vendasit, pasi që në minutën e parë realizoi Bleart Tolaj, duke i dhënë epërsinë Ballkanit. Epërsia u dyfishua në minutën e 38-të, kur në listën e golashënuesve u regjistrua edhe Arbër Potoku.

Në pjesën e dytë, vendasit vazhduan kontrollin e lojës dhe në minutën e 79-të vulosën fitoren me golin e Almir Kryeziu për rezultatin përfundimtar 3:0.

Skuadra e drejtuar nga trajneri Mislav Karoglan regjistroi kështu fitoren e tretë këtë sezon ndaj Dritës dhe me këtë triumf rikthehet në krye të tabelës me 42 pikë. Në xhiron e ardhshme, Ballkani do të jetë mysafir i Prishtina e Re./PrizrenPress.com/

Gërxhaliu paralajmëron rritje zinxhirore të çmimeve: Shtrenjtimi i naftës mund të thellojë inflacionin në Kosovë
Liria merr një pikë në Drenas, barazon pa gola me Feronikelin '74

Policia po heton zhdukjen e një personi në Rahovec

Një burrë është raportuar i zhdukur që dy ditë në qytetin e Rahovecit. Sipas raportit 24-orësh, ai është larguar nga shtëpia dhe nuk është kthyer...
Sevilay Igci-Hapçi emërohet kryesuese e Komitetit për Komunitete në Prizren

Anëtarja e Këshillit të Partisë Demokratike Turke të Kosovës - dega në Prizren (KDTP), Sevilay Igci-Hapçi, është zgjedhur kryesuese e Komitetit për Komunitete në...

Liria falënderon Prizrenin për mbështetjen masive

Vazhdojnë kërkimet për 80-vjeçarin e zhdukur në Rahovec, angazhohet edhe paraglajdingu

Moti sot kryesisht me diell, temperaturat deri në 17°C

I mituri në Xërxë shkon në shkollë me thikë, shoqërohet në polici

Derbi Bashkimi–Trepça nesër në Prizren

Goli i anuluar që ndezi polemikën: Liria kundër vendimit të VAR-it në derbin me Vushtrrinë

U kapën duke luajtuar bixhoz brenda një lokali në Malishevë, arrestohen pesë persona

Suhareka triumfon në Prizren

Totaj kujton intelektualin prizrenas Xhemil Doda në 50-vjetorin e ndarjes nga jeta

Bashkimi mposht Rahovecin pas vazhdimeve në një përballje dramatike

Drejtori i Spitalit të Prizrenit viziton Repartin e Hemodializës në Ditën Ndërkombëtare të Veshkës

14 Marsi, “Dita e Verës” dhe historia e festës

Çmimet e derivateve në Kosovë,dizeli deri 1.60 euro, benzina deri 1.39 euro

Ndahet nga jeta legjenda e Woodstock-ut, Country Joe McDonald

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

