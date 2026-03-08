11.4 C
“Anulo golin atje, anulo golin këtu” – sulmuesi i Lirisë, Fetahaj reagon pas humbjes nga Vushtrria

Skuadra e Vushtrrisë ka fituar tre pikë masive sot në Prizren, pasi triumfoi me rezultatin 0:1, falë golit të Urim Statovcit.

Ekipit të Lirisë iu anulua një gol i Dijar Nikqit, shkaku i një fauli në sulm.

Pas ndeshjes, sulmuesi i Lirisë, Liridon Fetahaj ka reaguar në rrjetet sociale, për golin e anuluar.

“Anulo golin atje, anulo golin këtu”, shkroi Fetahaj, duke aluduar edhe në golin e anuluar në duelin e parë në Vushtrri që përfundoi 1-1.

“Faleminderit tifozeria prizrenase dhe Arpagjikt për përkrahjen e madhe. Rruga është e gjatë”, vazhdoi Fetahaj.

