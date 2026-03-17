Bashkimi shkon në finalen e Ligës Unike për femra

By admin

Bashkimi ka siguruar kualifikimin në finalen e Ligës Unike për femra, pasi në gjysmëfinale mposhti Flamurtarin me rezultat bindës 81:63, raporton PrizrenPress.

Përballja u zhvillua në Prizren, ku prizrenaset treguan paraqitje të mirë dhe dominuan në pjesën më të madhe të ndeshjes, duke siguruar biletën për finalen e madhe.

Në finalen e 18 marsit, Bashkimi do të përballet me Pejën 03, që në gjysmëfinalen tjetër mposhti Tiranën me rezultat 86:78.

Finalja e Ligës Unike për femra do të zhvillohet më 18 mars nga ora 19:30 në Palestra Sportive “Sezai Surroi”, ku pritet një përballje interesante për trofeun e këtij edicioni./PrizrenPress.com/

